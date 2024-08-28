Даниил Медведев ответил на вопрос о победе Джоковича над Алькарасом в финале Олимпиады

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе сербского теннисиста Новака Джоковича на Олимпийских играх – 2024. Напомним, в финале Игр в Париже серб обыграл 21-летнего испанца третью ракетку мира Карлоса Алькараса.

«Удивительно. Знаете, Новак, Рафа, Роджер, мы все знаем, что они потрясающие… Их рекорды турниров «Большого шлема» и так далее. Всякий раз, когда Новак выигрывает ТБШ в его возрасте, вы удивляетесь тому, что он делает, чего он продолжает добиваться, но вы думаете… мы привыкли к этому.

Что касается Олимпиады, я лично, к сожалению, не видел матча. Я был в Монреале. У меня была тренировка или что-то в этом роде. Но я думал о том, как Карлос лучше готов к матчу… Он выиграл «Ролан Гаррос» и выиграл «Уимблдон» против Новака… потрясающе сыграл на Олимпиаде… Я честно думал, что он победит. А потом, Новак, ему 37 лет…

Позже я смотрел некоторые яркие моменты финала. Джокович играл, возможно, лучший матч сезона. Я был поражён тем, как он смог выйти на эту встречу, где было много давления… Это единственный трофей, который он никогда не выигрывал… И вот он победил Карлоса, играя свой лучший матч. Карлос был неудержим почти весь сезон… Я был поражён. Это невероятно. Больше я ничего не могу добавить», – сказал Медведев на пресс-конференции после матча 1-го круга US Open.

После победы в финале Олимпиады сербский теннисист оформил «Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.