US Open — 2024, мужчины: результаты 2-го игрового дня, сетка соревнований

26 августа и в ночь с 26 на 27 августа на Открытом чемпионате США по теннису — US Open — 2024 — прошёл очередной игровой день у мужчин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты второго игрового дня 27-28 августа мск на US Open — 2024 у мужчин:

Стефанос Циципас (Греция) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:7, 6:4, 3:6, 5:7.

Алехандро Табило (Чили) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:7, 1:6, 5:7.

Констан Лестьенн (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия) — 1:6, 3:6, 2:6.

Якуб Меншик (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:2, 6:4, 6:2.

Мариано Навоне (Аргентина) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 1:6, 6:2, 6:4, 6:1.

Тимофей Скатов (Казахстан) — Хуберт Хуркач (Польша) — 3:6, 6:7, 6:7.

Нуну Боржеш (Португалия) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:2, 6:4, 6:1.

Фабио Фоньини (Италия) — Томаш Махач (Чехия) — 5:7, 1:6, 3:6.

Борна Чорич (Хорватия) — Адриан Маннарино (Франция) — 5:7, 2:6, 3:6.

Даниэль Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия) — 6:7, 7:6, 7:6, 4:6, 6:4.

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — 3:6, 0:6, 0:4, отказ Чжичжэня.

Мэттью Форбс (США) — Роман Сафиуллин (Россия) — 4:6, 6:7, 2:6.

Янник Синнер (Италия) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

Алекс де Минор (Австралия) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.

Душан Лайович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 6:3, 3:6, 1:6.

Корентен Муте (Франция) — Себастьян Корда (США) — 6:7, 1:6, 0:6.

Артюр Фис (Франция) — Лёнер Тин (США) — 6:4, 3:6, 6:1, 6:2.

Денис Шаповалов (Канада) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — 4:6, 5:7, 4:6.

Маттео Арнальди (Италия) — Захари Свайда (США) — 6:3, 6:2, 6:1.

Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Николас Харри (Чили) — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Флавио Коболли (Италия) — Джеймс Дакворт (Австралия) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4.

Зизу Бергс (Бельгия) — Павел Котов (Россия) — 6:2, 4:6, 6:2, 3:6, 7:6.

Фабиан Марожан (Венгрия) — Хамад Меджедович (Сербия) — 2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4.

Маттия Беллуччи (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:6, 6:3.

Карлос Алькарас (Испания) — Ли Ту (Австралия) — 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.