US Open — 2024, женщины: расписание 3-го игрового дня
Сегодня, 28 августа, пройдут встречи второго круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.
US Open, женщины: 28 августа (время московское)
- 18:00. Мирра Андреева (Россия) — Эшлин Крюгер (США);
- 18:00. Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);
- 18:00. Тэйлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания);
- 19:30. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Эрика Андреева (Россия);
- 20:00. Екатерина Александрова (Россия) — Ива Йович (США);
- 21:30. Лючия Бронцетти (Италия) — Арина Соболенко (Беларусь);
- 22:00. Эмма Наварро (США) — Аранча Рус (Нидерланды);
- 23:30. Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия);
- 23:30. Элина Свитолина (Украина) — Ангелина Калинина (Украина).
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