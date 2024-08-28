US Open — 2024, женщины: расписание 3-го игрового дня

Сегодня, 28 августа, пройдут встречи второго круга турнира «Большого шлема» US Open — 2024 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

US Open, женщины: 28 августа (время московское)