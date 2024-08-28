US Open — 2024, мужчины: расписание 3-го игрового дня
Сегодня, 28 августа, состоится третий игровой день на Открытом чемпионате США—2024 в мужском одиночном разряде.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков:
- 18:00. Ринки Хидзиката (Австралия) — Григор Димитров (Болгария);
- 19:15. Александр Мюллер (Франция) — Александр Зверев (Германия);
- 20:00. Андрей Рублёв (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция);
- 20:15. Александр Шевченко (Казахстан) — Фрэнсис Тиафо (США);
- 21:00. Бен Шелтон (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
- 21:30. Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия);
- 23:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Гаэль Монфис (Франция);
- 03:30. Ласло Джере (Сербия) — Новак Джокович (Сербия);
- 03:30. Маттео Берреттини (Италия) — Тейлор Фритц (США).
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