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US Open — 2024, мужчины: расписание 3-го игрового дня

US Open — 2024, мужчины: расписание 3-го игрового дня
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Сегодня, 28 августа, состоится третий игровой день на Открытом чемпионате США—2024 в мужском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков:

  • 18:00. Ринки Хидзиката (Австралия) — Григор Димитров (Болгария);
  • 19:15. Александр Мюллер (Франция) — Александр Зверев (Германия);
  • 20:00. Андрей Рублёв (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция);
  • 20:15. Александр Шевченко (Казахстан) — Фрэнсис Тиафо (США);
  • 21:00. Бен Шелтон (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);
  • 21:30. Миомир Кецманович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия);
  • 23:00. Каспер Рууд (Норвегия) — Гаэль Монфис (Франция);
  • 03:30. Ласло Джере (Сербия) — Новак Джокович (Сербия);
  • 03:30. Маттео Берреттини (Италия) — Тейлор Фритц (США).
Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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