Андрей Рублёв — Артур Риндеркнеш: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open

Сегодня, 28 августа, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем (56-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на корте №517 стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в своём последнем матче 17 августа россиянин уступил в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 4:6).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.