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Эрика Андреева — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open

Эрика Андреева — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open
Эрика Андреева
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Сегодня, 28 августа, продолжится турнир «Большого шлема» US Open — 2024. В матче второго круга одиночного женского разряда встретятся 75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева и седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», на корте Нового Грэндстэнда, и начнётся не ранее 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
75
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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