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Касаткина — Стирнс: во сколько начало, где смотреть матч второго круга US Open

Касаткина — Стирнс: во сколько начало, где смотреть матч второго круга US Open
Дарья Касаткина
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Сегодня, 28 августа, состоится матч второго круга турнира «Большого Шлема» в женском одиночном разряде, где встретятся третья ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 24-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и начнётся не ранее 18:00 мск.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 23:30 МСК
Питон Стирнс
47
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Прямые трансляции матчей будут осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя.

Напомним, US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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