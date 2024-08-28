«Рад вернуться». Синнер прокомментировал удачное начало на US Open — 2024
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Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал удачный старт на Открытом чемпионате США в этом году.
«Рад вернуться», — написал спортсмен в социальных сетях.
Напомним, в матче первого круга Янник Синнер со счётом 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 обыграл 140-ю ракетку мира представителя США Маккензи Макдональда. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 26 минут. В её рамках итальянский теннисист 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Макдональда четыре эйса, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:35 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|6
|6
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|2
|1
|2
140
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Следующим соперником Синнера в Нью-Йорке станет 49-я ракетка мира 20-летний представитель США Алекс Михельсен.
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