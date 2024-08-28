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Синнер — о пропуске Олимпиады: если бы я не заболел, то стал бы самым счастливым

Синнер — о пропуске Олимпиады: если бы я не заболел, то стал бы самым счастливым
Янник Синнер
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал пропуск Олимпийских игр 2024 года в Париже. Спортсмен заболел и снялся с турнира.

«Я ещё в начале года говорил, что Олимпиада для меня — одна из главных целей, если не самая главная. Я пропустил первую, так что вторая должна была стать особенной, тем более она была в Париже, рядом с домом.

Если бы я не заболел и мог сыграть, я бы был самым счастливым, потому что представлять Италию — это огромная честь. Но в этот раз это было не суждено, так что, надеюсь, через четыре года. До этого ещё далеко, но, надеюсь, это будет нечто особенное», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее первая ракетка мира Янник Синнер отметил поддержку фанатов в связи с допинг-скандалом.

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