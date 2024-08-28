Ига Свёнтек назвала идеальный календарь для теннисистов в сезоне

Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, какой календарь считает наиболее приемлемым для спортсменов в туре.

«Около 10 лет назад в WTA было около 11-12 обязательных турниров. Всё зависит от обещаний, которые они (WTA. — Прим. «Чемпионата») дают турнирам, что мы должны сыграть шесть турниров категории WTA-500. Но это не имеет такой необходимости, потому что мы можем хорошо выступить на WTA-1000 и иметь хороший рейтинг. Это означает, что у нас нет времени на перерыв. Я бы сказал, что теннис был таким же интересным 10 лет назад с другой системой. Игроки женского пола, которые хотели сыграть в турнирах WTA-500, чтобы улучшить свой рейтинг, могли это сделать, но это было не обязательно. Я ничего не имею против этих турниров, но иногда в них сложно участвовать», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Ранее Свёнтек раскритиковала WTA из-за загруженного графика соревнований.