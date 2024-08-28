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Свёнтек — о Рахимовой: она провоцировала меня на совершение ошибок

Свёнтек — о Рахимовой: она провоцировала меня на совершение ошибок
Ига Свёнтек
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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала победу в первом круге US Open — 2024 в матче против россиянки Камиллы Рахимовой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:8).

«Я довольна. Первые раунды никогда не бывают простыми. Очевидно, что я хочу кое-что улучшить и немного приспособиться, чтобы совершать меньше ошибок. Рада, что вышла во второй круг.

Чувствую, что допустила много ошибок, потому что моя соперница провоцировала меня на это. Я была сосредоточена на себе», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

Ранее Ига Свёнтек жёстко раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) из-за загруженного календаря. Спортсменка подчеркнула, что слова теннисистов не имеют веса.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
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