Свёнтек — о Рахимовой: она провоцировала меня на совершение ошибок
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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала победу в первом круге US Open — 2024 в матче против россиянки Камиллы Рахимовой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:8).
«Я довольна. Первые раунды никогда не бывают простыми. Очевидно, что я хочу кое-что улучшить и немного приспособиться, чтобы совершать меньше ошибок. Рада, что вышла во второй круг.
Чувствую, что допустила много ошибок, потому что моя соперница провоцировала меня на это. Я была сосредоточена на себе», — сказала теннисистка на пресс-конференции.
Ранее Ига Свёнтек жёстко раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) из-за загруженного календаря. Спортсменка подчеркнула, что слова теннисистов не имеют веса.
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:10 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
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Камилла Рахимова
К. Рахимова
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