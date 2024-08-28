«Чтобы напугать соперников». Алькарас объяснил, почему играл в майке без рукавов

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас в беседе с австралийцем Ником Кирьосом объяснил, почему играл в первом круге US Open — 2024 в майке без рукавов.

«Я люблю играть в майке без рукавов. На некоторых турнирах мне нравится в них играть, чтобы напугать соперников», — сказал Алькарас.

Ранее в матче первого круга Карлос Алькарас обыграл 186-ю ракетку мира из Австралии Ли Ту. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:1. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках испанец семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету австралийца два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.