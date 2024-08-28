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«Отличная статистика». Карлос Алькарас оценил 60-ю победу на ТБШ

«Отличная статистика». Карлос Алькарас оценил 60-ю победу на ТБШ
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас оценил 60-ю победу на турнирах серии «Большого шлема».

«Это отличная статистика. Я даже не знал об этом. Это то, ради чего мы работаем каждый день, стараемся быть лучше, выигрывать матчи. Как жаль, что Макинрой обошёл меня на один матч… Но для меня большая честь быть в этой статистике вместе с легендами спорта. Сейчас 60 побед. Потом будет 70, 80… И таким образом попытаюсь достичь максимально возможного количества побед в матчах», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 27 на 28 августа мск третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг US Open — 2024, одержав победу над 186-м в рейтинге ATP Ли Ту из Австралии — 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

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