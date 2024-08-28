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Алькарас — о первом круге US Open: совершил много ошибок, в которых не было необходимости

Алькарас — о первом круге US Open: совершил много ошибок, в которых не было необходимости
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу в первом круге US Open — 2024 над 186-й ракеткой мира из Австралии Ли Ту. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

«Я совершил много ошибок, в которых не было необходимости. От двух невынужденных ошибок в первом сете до 18 во втором. В конце концов, именно поэтому я отдал второй сет. Но в целом я доволен своим уровнем. Тем, как я наносил удары, передвигался с хорошими ощущениями. За исключением некоторых мелочей», — сказал теннисист на пресс-конференции.

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 02:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6
2 		6 3 1
             
Ли Ту
186
Австралия
Ли Ту
Л. Ту

Напомним, встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках испанец семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету австралийца два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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