Алькарас — о первом круге US Open: совершил много ошибок, в которых не было необходимости

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу в первом круге US Open — 2024 над 186-й ракеткой мира из Австралии Ли Ту. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.
«Я совершил много ошибок, в которых не было необходимости. От двух невынужденных ошибок в первом сете до 18 во втором. В конце концов, именно поэтому я отдал второй сет. Но в целом я доволен своим уровнем. Тем, как я наносил удары, передвигался с хорошими ощущениями. За исключением некоторых мелочей», — сказал теннисист на пресс-конференции.
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Напомним, встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках испанец семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету австралийца два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
- 28 августа 2024
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