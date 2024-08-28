Сможет ли Эрика Андреева обыграть олимпийскую чемпионку из Китая на US Open — 2024?
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Сегодня, 28 августа, в матче второго круга одиночного женского разряда на US Open — 2024 встретятся 75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева и седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», на корте Нового Грэндстэнда, и начнётся не ранее 19:30 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход поединка в Нью-Йорке.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
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75
Эрика Андреева
Э. Андреева
Напомним, US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
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