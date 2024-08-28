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Стефанос Циципас: я ничто по сравнению с тем игроком, которым был раньше

Стефанос Циципас: я ничто по сравнению с тем игроком, которым был раньше
Стефанос Циципас
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11-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал вылет с Открытого чемпионата США — 2024 в первом круге. Греческий теннисист проиграл 86-й ракетке мира представителю Австралии Танаси Коккинакису со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7.

«Я ничто по сравнению с тем игроком, которым был раньше. Когда я был моложе, я играл на корте с адреналином, чувствуя, что от матча зависит моя жизнь. И я чувствую, что это всё исчезло. У меня такое ощущение, что налицо своего рода выгорание, продолжительная усталость. Я чувствую это с начала года. Независимо от того, остановлюсь я или нет, оно уже произошло и не подлежит восстановлению. Это то, что осталось со мной вне зависимости от того, уйду я из тенниса или нет», — приводит слова Циципаса RTBF.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 3 5
7 7 		4 6 7
             
Танаси Коккинакис
86
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

Встреча Циципаса с Коккинакисом продлилась 3 часа и 55 минут. В её рамках Стефанос 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Танаси 17 эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

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