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Андрей Рублёв — лучший теннисист России по версии «Чемпионата» второй квартал подряд

Андрей Рублёв — лучший теннисист России по версии «Чемпионата» второй квартал подряд
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«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам третьего квартала 2024 года снова возглавил топ Андрей Рублёв. Он же был лидером рейтинга после прошлого периода.

Полная версия рейтинга лучших теннисистов России по версии «Чемпионата»:
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2024 года
Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2024 года

В нынешней версии рейтинга подведены итоги выступления теннисистов с 10 июня по 26 августа 2024 года, то есть за всю травяную серию, небольшую летнюю грунтовую и за летнюю хардовую до старта Открытого чемпионата США.

В расчёт берутся:

  • текущий рейтинг теннисиста;
  • насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;
  • каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
  • каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам третьего квартала 2024 года занял Даниил Медведев, на третьей строчке расположился Роман Сафиуллин.

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