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«Он разговаривал по телефону». Муте выразил недовольство работой судьи на US Open

«Он разговаривал по телефону». Муте выразил недовольство работой судьи на US Open
Корентен Муте
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Французский теннисист Корентен Муте выразил недовольство работой судьи в матче первого круга US Open — 2024 против американца Себастьяна Корды. Встреча завершилась в пользу его соперника со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 6:0.

«Они используют свою власть, чтобы доминировать над игроками. Он постоянно разговаривал по телефону. Я не знаю, что он делал, в то время как мой соперник был готов подавать. Я громко обратился к нему, потому что на большом стадионе было шумно: «Что ты делаешь в своём телефоне?» Он ответил, что это конфиденциально. В таком случае дождитесь смены стороны, мне это мешает. Он дал мне штрафное очко за то, что я слишком громко разговаривал. Он накричал на меня, сказал, что делает свою работу. Его работа — следить за матчем и убеждаться, что он проходит хорошо. Я решил, что будет справедливо спросить его о том, что он делает. Но судья предпочёл накричать в ответ, что отвлекло меня от матча.

В последнее время происходит много недоразумений, ошибок со стороны судей. Нас часто штрафуют. Судьи должны понимать, что их действия влияют на игру», — приводит слова Муте L'Équipe.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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