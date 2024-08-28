«Мурашки по коже». Маррей отреагировал на самый долгий матч в истории US Open c Хачановым

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей прокомментировал самый продолжительный в истории US Open матч между россиянином Кареном Хачановым и британцем Даниэлем Эвансом. Встреча продлилась 5 часов 34 минуты.
«Мурашки по коже», — написал Маррей в социальных сетях.
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В матче первого круга россиянин проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
- 28 августа 2024
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