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«Мурашки по коже». Маррей отреагировал на самый долгий матч в истории US Open c Хачановым

«Мурашки по коже». Маррей отреагировал на самый долгий матч в истории US Open c Хачановым
Энди Маррей
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей прокомментировал самый продолжительный в истории US Open матч между россиянином Кареном Хачановым и британцем Даниэлем Эвансом. Встреча продлилась 5 часов 34 минуты.

«Мурашки по коже», — написал Маррей в социальных сетях.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 20:05 МСК
Даниэль Эванс
184
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		7 7 7 7 4 6
7 8 		6 2 6 4 6 4
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В матче первого круга россиянин проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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Турнирная сетка US Open-2024
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