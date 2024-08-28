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Медведев высказался о своей игре в первом круге US Open — 2024

Медведев высказался о своей игре в первом круге US Open — 2024
Даниил Медведев
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев оценил свою игру в первом круге US Open — 2024 против сербского теннисиста Душана Лайовича. Встреча завершилась в пользу россиянина со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

«Тяжёлый матч, Душан хорошо играл, в первых двух сетах – очень хорошо. Рад, что смог держать свой уровень. Думаю, во втором сете я играл очень хорошо, просто он играл лучше. Он немного сдал в третьем и четвёртом, а я начал играть всё лучше. Доволен своим уровнем», — сказал Медведев на пресс-конференции.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 22:40 МСК
Душан Лайович
66
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 1
6 		3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 34 минуты. В её рамках россиянин 14 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Лайовича один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

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