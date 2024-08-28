Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, в какой форме подошёл к US Open — 2024.

«Я хорошо подвёл себя, потому что рано проиграл в Цинциннати, так что готовился практически блоком тренировок, которых у меня не было после Уимблдона. Я хорошо сыграл на Уимблдоне, потом два-три дня провёл дома перед Олимпиадой. Потом Олимпиада и сразу Монреаль, тренировочных дней не было. Иногда это даёт результаты похуже. Мне нравятся тренировочные блоки, так что провёл их здесь. Послушайте, я знал, что в Монреале и Цинциннати у меня был не лучший теннис, так бывает. Мне было важно приехать сюда, войти в азарт, почувствовать себя готовым и постараться сыграть лучше. Я смог вернуться на победный путь и постараюсь выиграть много матчей», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Напомним, в первом круге US Open — 2024 Даниил Медведев оказался сильнее сербского теннисиста Душана Лайовича. Встреча завершилась в пользу россиянина со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.