Даниил Медведев: мне легче выражать своё чувство юмора на английском языке

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о том, на каком языке ему легче шутить.

— Все знают ваше чувство юмора и то, что вы свободно владеете несколькими языками. На каком языке вам легче проявлять своё чувство юмора? Есть зрители, которые больше его понимают?

— Тяжело сказать. Я бы хотел иметь хорошее чувство юмора на любом языке, но, пожалуй, английский немного более весёлый язык, на нём легче выражать себя. Да, я говорю на трёх языках, мне нравится на них говорить. Хотел бы выучить ещё, мне кажется, у меня есть способность к языкам. Однако я немного ленивый. У меня не так много свободного времени, а когда оно есть, начать учить новый язык — это здорово, но немного слишком, у меня и так много дел. Может, позже, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, в первом круге US Open — 2024 Даниил Медведев оказался сильнее сербского теннисиста Душана Лайовича. Встреча завершилась в пользу россиянина со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.