Ольховский — о вылете Хачанова в первом круге US Open: объяснять нечего, по факту проиграл

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении Карена Хачанова на старте US Open» — 2024.

«Изначально говорил, что Эванс — очень непростой и неудобный соперник для Карена. Для Хачанова ничего особенного не происходит. Матч длился 5 часов 50 минут — не каждый вообще выдержит столько стоять на корте. К сожалению, Карен сыграл неудачно. Но Эванс воспользовался ситуацией. При 0:4 и 15-40 вылезти — это что-то необъяснимое. Такое бывает очень редко. Объяснять здесь нечего, по факту проиграл», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче первого круга россиянин проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Встреча продлилась 5 часов 34 минуты.