Андрей Ольховский прокомментировал победу Мирры Андреевой в первом круге US Open

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Мирры Андреевой на старте US Open — 2024.

«Мирра сейчас в хорошей форме. Первый круг выиграла, была явно сильнее соперницы. Пожелаем удачи Андреевой и посмотрим, что будет дальше», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в матче первого круга Мирра Андреева обыграла 82-ю ракетку мира колумбийскую теннисистку Марию-Камилу Осорио-Серрано. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.

За выход в третий круг турнира Андреева поспорит с американкой Эшлин Крюгер. US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.