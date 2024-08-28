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Ольховский: у Медведева есть шансы показать хороший результат на US Open

Ольховский: у Медведева есть шансы показать хороший результат на US Open
Даниил Медведев
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Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о шансах Даниила Медведева на успешное выступление на Открытом чемпионате США — 2024.

«Хороший старт турнира для Даниила. Неважно, что Даня проиграл сет. Эта игра в любом случае придаст уверенности Медведеву. Думаю, по игре Даниил будет показывать хороший теннис. Его игра вселяет оптимизм. Даня всегда хорошо играет на US Open, весь вопрос был в его уверенности. Сетка у Медведева неплохая. Всё говорит о том, что у Дани хорошие шансы показать хороший результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в первом круге US Open — 2024 Даниил Медведев оказался сильнее сербского теннисиста Душана Лайовича. Встреча завершилась в пользу россиянина со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

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