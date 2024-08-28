«Правило №1 — всегда бороться до конца». Соперник Хачанова — о победе над россиянином

Британский теннисист Даниэль Эванс прокомментировал победу в самом долгом матче в истории US Open – 2024 над россиянином Кареном Хачановым. Встреча продлилась 5 часов 34 минуты и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

«Я безумно горжусь тем, что этот матч случился.Очень приятно было одержать в нём победу после стольких неудач в первых раундах. В детстве говорят, что нужно бороться до конца. Это похоже на правило №1, которое я всегда соблюдал на протяжении своей карьеры. Оно стоило того, после стольких страданий, оно того стоило», — сказал Эванс на пресс-конференции.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.