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Карлос Алькарас: я скучал по энергии ночного Нью-Йорка

Карлос Алькарас: я скучал по энергии ночного Нью-Йорка
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в первом круге US Open – 2024 над соперником из Австралии Ли Ту. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

«Я скучал по энергии ночного Нью-Йорка! Мы вернулись с хорошей победой вначале!» — написал спортсмен в социальных сетях.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках испанец семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету австралийца два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести. Эта победа стала для 21-летнего Алькараса 60-й на турнирах «Большого шлема». При этом испанцу понадобилось сыграть на ТБШ для достижения этой планки 70 матчей.

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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