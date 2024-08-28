Лючия Бронцетти — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open
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Сегодня, 28 августа, продолжится турнир «Большого шлема» US Open — 2024. В матче второго круга одиночного женского разряда встретятся 76-я ракетка мира итальянская теннисистка Лючия Бронцетти и вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Матч пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», на корте Луи Армстронг Стэдиум, и начнётся не ранее 21:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 21:35 МСК
76
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Не начался
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Комментарии
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