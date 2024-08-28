Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лючия Бронцетти — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open

Лючия Бронцетти — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга US Open
Комментарии

Сегодня, 28 августа, продолжится турнир «Большого шлема» US Open — 2024. В матче второго круга одиночного женского разряда встретятся 76-я ракетка мира итальянская теннисистка Лючия Бронцетти и вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Матч пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», на корте Луи Армстронг Стэдиум, и начнётся не ранее 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 21:35 МСК
Лючия Бронцетти
76
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Сетка US Open (ж)
Календарь US Open (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android