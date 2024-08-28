Екатерина Александрова — Ива Йович: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга US Open
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Сегодня, 28 августа, продолжится турнир «Большого шлема» US Open — 2024. В матче второго круга одиночного женского разряда встретятся 31-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и 389-й номер мирового рейтинга WTA американка Ива Йович. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», на корте №12, и начнётся не ранее 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 20:00 МСК
31
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
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389
Ива Йович
И. Йович
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Комментарии
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