Екатерина Александрова — Ива Йович: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга US Open

Сегодня, 28 августа, продолжится турнир «Большого шлема» US Open — 2024. В матче второго круга одиночного женского разряда встретятся 31-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и 389-й номер мирового рейтинга WTA американка Ива Йович. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», на корте №12, и начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.