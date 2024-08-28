«Моё лучшее интервью». Медведев вспомнил эпичное обращение к фанатам на US Open — 2019

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вспомнил своё эпичное обращение к болельщикам после одного из матчей на Открытом чемпионате США — 2019. На этой неделе его стали активно вспоминать в социальных сетях

Тогда Медведев ярко поблагодарил фанатов: «Ваша энергия сегодня дала мне победить. Хочу, чтобы перед сном вы вспомнили, что я выиграл из-за вас».

«В моей карьере были моменты, которые меня не радуют. Но то интервью было, наверное, моим самым лучшим после матча. Мне оно очень нравится. Если люди хотят отметить его годовщину, я только рад», — сказал Медведев на пресс-конференции.

На US Open — 2024 Даниил Медведев уже вышел во второй круг, где сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном. Матч пройдёт завтра, 29 августа.