Рыбакина рассказала о своём отношении к социальным сетям

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, дала комментарий по поводу своей активности в социальных сетях.

Репортёр: «Вы шутили в социальных сетях о своей социальной батарее. Удалось ли вам её подзарядить?»

Елена: «Да (смеётся). Я не так хороша в социальных сетях. Поэтому моя подруга мне очень помогает. Я буду стараться делать всё возможное в социальных сетях».

Сегодня, 28 августа, Рыбакина обыграла 194-ю ракетку мира, австралийскую теннисистку Дестани Айаву в первом круге US Open.

Следующей соперницей Рыбакиной в Нью-Йорке станет 143-я ракетка мира 27-летняя представительница Франции Джессика Понше.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.