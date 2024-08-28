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Ван де Зандсхулп — о деле Синнера: в отличие от Кирьоса, не прихожу к спешным выводам

Ван де Зандсхулп — о деле Синнера: в отличие от Кирьоса, не прихожу к спешным выводам
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74-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп прокомментировал допинговое дело лидера мирового рейтинга Янника Синнера.

«Я не тот человек, который спешно приходит к выводам, в отличие от Ника Кирьоса. Это сложный вопрос. Если было установлено, что Синнер не сделал ничего плохого, я в это верю. Он бы никогда не сделал ничего подобного. Это последнее, чего я ожидал от него», — приводит слова ван де Зандсхулпа De Telegraf.

Напомним, весной 2024 года итальянский теннисист Янник Синнер дважды сдавал положительные допинг-тесты, однако не был отстранён от соревнований.

Ботик ван де Зандсхулп играет на US Open — 2024. В первом круге он неожиданно победил канадца Дениса Шаповалова (6:4, 7:5, 6:4), а во втором круге сразится с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом.

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