«Один из умнейших в туре, браво!» Фан-аккаунт Синнера — Медведеву после слов о допинге

Самый популярный фан-аккаунт итальянца Янника Синнера в соцсети Х оценил слова пятой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева о допинговом деле лидера мирового рейтинга.

«Даниил Медведев снова оказался одним из самых умных игроков в туре. Он прекрасно понял ситуацию, указав на главную проблему заражения, которая заключается в риске не знать, как оно могло произойти. Браво!»

На US Open — 2024 Даниил Медведев уже вышел во второй круг, где сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном. Матч пройдёт завтра, 29 августа. Открытый чемпионат США стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева.