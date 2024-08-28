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«Один из умнейших в туре, браво!» Фан-аккаунт Синнера — Медведеву после слов о допинге

«Один из умнейших в туре, браво!» Фан-аккаунт Синнера — Медведеву после слов о допинге
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Самый популярный фан-аккаунт итальянца Янника Синнера в соцсети Х оценил слова пятой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева о допинговом деле лидера мирового рейтинга.

«Даниил Медведев снова оказался одним из самых умных игроков в туре. Он прекрасно понял ситуацию, указав на главную проблему заражения, которая заключается в риске не знать, как оно могло произойти. Браво!»

На US Open — 2024 Даниил Медведев уже вышел во второй круг, где сыграет с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном. Матч пройдёт завтра, 29 августа. Открытый чемпионат США стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева.

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