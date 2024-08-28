«Чувствуешь себя хомяком в колесе». Каролин Гарсия — о тяжёлом графике

Французская теннисистка Каролин Гарсия высказалась по поводу тяжёлого графика теннисистов.

«Мы проводим тренировки, стараемся делать всё по-другому, немного облегчить турнирный график, чтобы проводить время за тренировками в более спокойном месте. И тем не менее ты проводишь всё время в этой турнирной суете, где бегаешь налево и направо и постоянно чувствуешь себя хомяком в своём колесе. Иногда кажется, что ты бежишь в своём колесе, пытаясь найти момент, чтобы выбраться, но не можешь найти выход из туннеля.

Есть рейтинг, постоянные очки — «ах, я хорошо играл в этот период, если я не буду играть, то потеряю их...». Разве это самый здоровый способ играть в теннис? В определённый момент это уже не так. Трасса становится такой, какая она есть: всё более и более интенсивной, всё более и более физически и эмоционально требовательной. Мы уже слышали, как некоторые игроки жаловались и говорили, что пока всё держится, но однажды всё рухнет», — приводит слова Гарсии RMC.