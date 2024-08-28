Соперник Алькараса Ли Ту: я не мог перестать смотреть на его плечи и вены

86-я ракетка мира из Австралии Ли Ту высказался по поводу испанского теннисиста Карлоса Алькараса, с которым он встречался в первом круге Открытого чемпионата США.

«Не буду врать, когда я увидел, что он вышел в пиджаке, я сказал себе: «А он в порядке». Потом мы вышли на корт, он снял пиджак, и я сказал: «Этот парень — образец!». Я подумал, что он просто зверь, я не мог перестать смотреть на его плечи и вены», — приводит слова Ту Punto de Break.

Следующим соперником Алькараса в Нью-Йорке станет 74-я ракетка мира 28-летний представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.