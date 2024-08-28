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Свёнтек стала пятой самой молодой теннисисткой, выигравшей 20 матчей первого круга ТБШ

Свёнтек стала пятой самой молодой теннисисткой, выигравшей 20 матчей первого круга ТБШ
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала пятой самой молодой теннисисткой, выигравшей 20 матчей первого круга на турнирах «Большого шлема» — 23 года 88 дней.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 19:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Рекорд принадлежит российской теннисистке Марии Шараповой — 21 год 37 дней. На втором месте Каролина Возняцки — 21 год 321 день. На третьем месте по этому показателю Линдсей Дэвенпорт — 21 год 353 дня.

В матче первого круга Свёнтек (1) со счётом 6:4, 7:6 (7:8) обыграла 104-ю ракетку мира россиянку Камиллу Рахимову (LL).

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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