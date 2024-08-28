Свёнтек стала пятой самой молодой теннисисткой, выигравшей 20 матчей первого круга ТБШ

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала пятой самой молодой теннисисткой, выигравшей 20 матчей первого круга на турнирах «Большого шлема» — 23 года 88 дней.
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Рекорд принадлежит российской теннисистке Марии Шараповой — 21 год 37 дней. На втором месте Каролина Возняцки — 21 год 321 день. На третьем месте по этому показателю Линдсей Дэвенпорт — 21 год 353 дня.
В матче первого круга Свёнтек (1) со счётом 6:4, 7:6 (7:8) обыграла 104-ю ракетку мира россиянку Камиллу Рахимову (LL).
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
- 28 августа 2024
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