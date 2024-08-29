В XXI веке только сёстры Уильямс одержали 80 побед на ТБШ быстрее, чем Ига Свёнтек

В XXI веке только Серена Уильямс (93) и Винус Уильямс (94) одержали 80 побед в турнирах «Большого шлем»а в женском одиночном разряде за меньшее количество матчей, чем Ига Свёнтек (97).
Напомним, вчера, 27 августа, Свёнтек обыграла в первом круге Открытого чемпионата США российскую теннисистку Камиллу Рахимову.
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Матч продолжался 1 час 55 минут. В рамках встречи Рахимова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Свёнтек пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
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