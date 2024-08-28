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«Не понимал, какой сейчас по счёту сет». Эванс — о самом долгом матче в истории US Open

«Не понимал, какой сейчас по счёту сет». Эванс — о самом долгом матче в истории US Open
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Британский теннисист Даниэль Эванс прокомментировал самый долгий матч в истории US Open, который он провёл с россиянином Кареном Хачановым. Встреча продлилась 5 часов 34 минуты и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 20:05 МСК
Даниэль Эванс
184
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		7 7 7 7 4 6
7 8 		6 2 6 4 6 4
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Это была долгая, долгая битва. Думаю, что бо́льшую часть матча я играл довольно хорошо. Очевидно, что мне было тяжело физически, но и ему тоже. В конце концов, всё сводилось к тому, кто дольше всех продержится. Да, не думаю, что мне доводилось играть пять часов за день в двух сессиях, не говоря уже об одной. Я даже никогда не тренировался больше полутора часов.

Повторюсь, это самое долгое время, которое я когда-либо проводил на корте. В четвёртом сете мне пришлось сверяться с табло, чтобы понять, какой по счёту сет идёт. Я не был полностью уверен, в каком сете мы находимся. Но да, я не хочу повторять это снова. Это точно!» — приводит слова Эванса Mirror.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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