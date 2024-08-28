«Не понимал, какой сейчас по счёту сет». Эванс — о самом долгом матче в истории US Open

Британский теннисист Даниэль Эванс прокомментировал самый долгий матч в истории US Open, который он провёл с россиянином Кареном Хачановым. Встреча продлилась 5 часов 34 минуты и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

«Это была долгая, долгая битва. Думаю, что бо́льшую часть матча я играл довольно хорошо. Очевидно, что мне было тяжело физически, но и ему тоже. В конце концов, всё сводилось к тому, кто дольше всех продержится. Да, не думаю, что мне доводилось играть пять часов за день в двух сессиях, не говоря уже об одной. Я даже никогда не тренировался больше полутора часов.

Повторюсь, это самое долгое время, которое я когда-либо проводил на корте. В четвёртом сете мне пришлось сверяться с табло, чтобы понять, какой по счёту сет идёт. Я не был полностью уверен, в каком сете мы находимся. Но да, я не хочу повторять это снова. Это точно!» — приводит слова Эванса Mirror.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.