Эмма Радукану прокомментировала ранний вылет с US Open

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану дала комментарий по поводу поражения в первом круге Открытого чемпионата США.

Напомним, Радукану уступила Софье Кенин (США) — 1:6, 6:3, 4:6.

«Я бы предпочла, наверное, сыграть еще немного перед US Open». Знаете, когда у меня много матчей, как и у любого игрока, ты чувствуешь себя очень хорошо. Ты чувствуешь, что все происходит автоматически. Так что да, я думаю, что смогу извлечь из этого урок.

Я просто вернусь к чертежной доске, буду тренироваться, анализировать, где я ошиблась, и постараюсь исправиться до конца сезона», — приводит слова Радукану Tennis Head.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.