«Надеюсь, это не слишком». Осака высказалась о своём костюме в первом матче US Open

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака высказалась по поводу костюма, в котором она играла в матче первого круга Открытого чемпионата США.
Напомним, японка со счётом 6:3, 6:2 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 10-ю ракетку мира латвийку Елену Остапенко (10).
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«Я рада выходить на корт в этом костюме, замечать, что люди его с удовольствием рассматривают. Чувствую, что возможность быть частью моих теннисных нарядов придает мне дополнительную силу. Особенно костюмов для US Open — мне кажется, что они чуть ярче остальных. Когда надевала сегодняшний, подумала: «Надеюсь, это не слишком». Я чувствовала, что все на меня с интересом смотрят. А потом я надела наушники – это вообще был разрыв», — сказала Осака на пресс-конференции.
Фото: Кадр из трансляции
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