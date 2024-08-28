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«Надеюсь, это не слишком». Осака высказалась о своём костюме в первом матче US Open

«Надеюсь, это не слишком». Осака высказалась о своём костюме в первом матче US Open
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака высказалась по поводу костюма, в котором она играла в матче первого круга Открытого чемпионата США.

Напомним, японка со счётом 6:3, 6:2 обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 10-ю ракетку мира латвийку Елену Остапенко (10).

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 21:10 МСК
Елена Остапенко
10
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Наоми Осака
88
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Я рада выходить на корт в этом костюме, замечать, что люди его с удовольствием рассматривают. Чувствую, что возможность быть частью моих теннисных нарядов придает мне дополнительную силу. Особенно костюмов для US Open — мне кажется, что они чуть ярче остальных. Когда надевала сегодняшний, подумала: «Надеюсь, это не слишком». Я чувствовала, что все на меня с интересом смотрят. А потом я надела наушники – это вообще был разрыв», — сказала Осака на пресс-конференции.

Фото: Кадр из трансляции

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