Синнер прокомментировал победу в матче с Макдональдом

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер высказался по поводу победы в матче первого круга US Open – 2024.

Синнер со счётом 2:6, 6:2, 6:1, 6:2 обыграл 140-ю ракетку мира представителя США Маккензи Макдональда.

«В начале он играл очень, очень хорошо, и я старался сохранять спокойствие, пытался войти в ритм. Мне это удалось в какой-то момент во втором сете, а потом я просто старался продолжать, так что очень рад, что вышел в следующий круг. Я впервые выиграл здесь, на этом корте, после нескольких попыток, так что очень рад этому», — приводит слова Синнера ATP.

Следующим соперником Синнера в Нью-Йорке станет 49-я ракетка мира 20-летний представитель США Алекс Михельсен.

Для 23-летнего Синнера матч с Макдональдом стал первым после того, как Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) опубликовало информацию, согласно которой Янник весной дважды провалил допинг-тест.