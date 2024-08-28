Алькарас после первого матча на US Open рассказал о том, что ему нужно улучшить в игре

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас после победы в первом круге Открытого чемпионата США рассказал, над чем ему стоит поработать.

Испанец одержал победу над 186-й ракеткой мира из Австралии Ли Ту. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

«Я часто говорил, что мне нужно совершенствоваться в том, чтобы всегда находиться в фокусе. Это та вещь, которую я должен улучшить, чтобы избежать того, что произошло во втором сете матча с Ту Ли. Я не могу позволить себе совершать так много ошибок, не зная их причин»

Напомним, встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках испанец семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету австралийца два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.