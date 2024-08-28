Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас после первого матча на US Open рассказал о том, что ему нужно улучшить в игре

Алькарас после первого матча на US Open рассказал о том, что ему нужно улучшить в игре
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас после победы в первом круге Открытого чемпионата США рассказал, над чем ему стоит поработать.

Испанец одержал победу над 186-й ракеткой мира из Австралии Ли Ту. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2024, среда. 02:15 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6
2 		6 3 1
             
Ли Ту
186
Австралия
Ли Ту
Л. Ту

«Я часто говорил, что мне нужно совершенствоваться в том, чтобы всегда находиться в фокусе. Это та вещь, которую я должен улучшить, чтобы избежать того, что произошло во втором сете матча с Ту Ли. Я не могу позволить себе совершать так много ошибок, не зная их причин»

Напомним, встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. В её рамках испанец семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету австралийца два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Материалы по теме
Соперник Алькараса Ли Ту: я не мог перестать смотреть на его плечи и вены
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android