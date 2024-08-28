Алькарас: с Джоковичем у нас хорошие отношения, но на корте друзей не остаётся

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих взаимоотношениях с сербом Новаком Джокоичем, а также поделился эмоциями от выступления на US Open.
Напомним, в первом круге Открытого чемпионата США Алькарас оказался сильнее 86-й ракетки мира из Австралии Ли Ту — 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.
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«У нас хорошее соперничество, и каждый раз, когда мы играем, мы проводим отличные матчи, на очень высоком уровне. Вне корта у нас хорошие дружеские отношения, но как только ты выходишь на корт, друзей в Туре не остаётся.
Играть здесь, в Нью-Йорке, просто безумие, мне нравится здесь, ведь зрители заряжают тебя отличной энергией. Но я стараюсь не думать о публике и о том, что я играю на отличном корте, а просто фокусируюсь на своей игре», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.
- 28 августа 2024
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