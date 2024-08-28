Стала известна сетка US Open — 2024 в миксте, Циципас и Бадоса сыграют вместе
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Организаторы US Open — 2024 опубликовали сетку турнира в смешанном парном разряде. Там сыграют испанка Паула Бадоса и грек Стефанос Циципас. В первом круге их дуэт сразится с мексиканской парой Джулиана Олмос/Сантьяго Гонсалес. Российские теннисисты в миксте участия не принимают.
US Open — микст. 1-й круг
29 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Джулиана Олмос
Сантьяго Гонсалес
Д. Олмос С. Гонсалес
Не начался
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Паула Бадоса
Стефанос Циципас
П. Бадоса С. Циципас
Другие интересные матчи первого круга в миксте:
- Габриэла Дабровски (Канада) и Джо Солсбери (Великобритания) — Анна Данилина (Казахстан) и Харри Хелиоваара;
- Ива Йович и Кейлан Бигун (оба — США) — Даяна Ястремская (Украина) и Макс Пёрселл (Австралия);
- Бетани Маттек-Сэндс (США) и Джейми Маррей — Мария Матеас и Маккензи Макдональд (оба — США);
- Шелби Роджерс и Роберт Галлоуэй (оба — США) — Сара Эррани и Андреа Вавассори (оба — Италия).
Действующими победителями турнира в миксте являются Данилина и Хелиоваара.
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