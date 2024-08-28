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Паула Бадоса вышла в третий круг US Open, отыграв подачу соперницы на сет

Паула Бадоса вышла в третий круг US Open, отыграв подачу соперницы на сет
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29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг US Open — 2024. В матче второго круга испанка обыграла американку Тэйлор Таунсенд (48-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 7:5. Во второй партии Бадоса отыгралась со счёта 3:5.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 18:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
48
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Паула Бадоса
29
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Бадоса выполнила шесть подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Таунсенд шесть эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Елена-Габриэла Русе (Румыния). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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