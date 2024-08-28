«Это пробуждает во мне зверя». Джокович — о соперничестве с Алькарасом и Синнером

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира серб Новак Джокович высказался по поводу соперничества с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

«Молодые голодны и хотят играть против меня в лучший теннис, и это пробуждает особую мотивацию, пробуждает во мне зверя», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Напомним, в первом круге US Open Джокович обыграл представителя Молдавии Раду Албота (6:2, 6:2, 6:4).

Во втором круге соперником легендарного серба станет его соотечественник Ласло Джере, занимающий 109-ю строчку рейтинга ATP.

37-летний Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США.

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