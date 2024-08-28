Чемпионка Уимблдона Крейчикова сенсационно вылетела с US Open во втором круге

Восьмая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова покинула US Open — 2024 в одиночном разряде. Во втором круге Крейчикова сенсационно проиграла румынке Елене-Габриэле Русе (122-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 5:7. Во втором сете чешка вела с брейком и подавала на сет при счёте 5:3.

Матч продолжался 1 час 46 минут. В рамках встречи Крейчикова выполнила шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Русе восемь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во третьем круге Русе сыграет с испанкой Паулой Бадосой (26-я сеяная). US Open — 2024 стартовал 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.