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Чемпионка Уимблдона Крейчикова сенсационно вылетела с US Open во втором круге

Чемпионка Уимблдона Крейчикова сенсационно вылетела с US Open во втором круге
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Восьмая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова покинула US Open — 2024 в одиночном разряде. Во втором круге Крейчикова сенсационно проиграла румынке Елене-Габриэле Русе (122-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 5:7. Во втором сете чешка вела с брейком и подавала на сет при счёте 5:3.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 18:10 МСК
Барбора Крейчикова
8
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Елена-Габриэла Русе
122
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе

Матч продолжался 1 час 46 минут. В рамках встречи Крейчикова выполнила шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Русе восемь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во третьем круге Русе сыграет с испанкой Паулой Бадосой (26-я сеяная). US Open — 2024 стартовал 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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