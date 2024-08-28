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Григор Димитров уверенно вышел в третий круг US Open

Григор Димитров уверенно вышел в третий круг US Open
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Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024. Его соперником был представитель Австралии Ринки Хидзиката. Счёт встречи — 6:1, 6:1, 7:6 (7:2).

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 18:10 МСК
Ринки Хидзиката
62
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		1 6 4
6 		6 7 7
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Димитров сделал 15 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Хидзикаты пять эйсов при трёх двойных ошибках. Также австралиец заработал один брейк-пойнт, который не сумел реализовать.

Во втором круге US Open Димитров встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

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