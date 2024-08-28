Григор Димитров уверенно вышел в третий круг US Open

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024. Его соперником был представитель Австралии Ринки Хидзиката. Счёт встречи — 6:1, 6:1, 7:6 (7:2).
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Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Димитров сделал 15 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Хидзикаты пять эйсов при трёх двойных ошибках. Также австралиец заработал один брейк-пойнт, который не сумел реализовать.
Во втором круге US Open Димитров встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
- 28 августа 2024
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