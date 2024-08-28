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Бадоса прокомментировала победу во втором круге US Open над Таунсенд

Бадоса прокомментировала победу во втором круге US Open над Таунсенд
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29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса дала комментарий по поводу победы в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024 с Тейлор Таунсенд.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2024, среда. 18:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
48
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Паула Бадоса
29
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Она очень сложный соперник. Очень хитрая, очень агрессивная, с отличной подачей. Знаю, что она провела много матчей и очень уверена в себе. Я знала, что это будет битва. Рада, что хорошо принимала и хорошо подавала. В ответственные моменты я пошла на это. Счастлива, что всё прошло так, как я хотела», — сказала Бадоса в интервью на корте.

В третьем круге Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Елена-Габриэла Русе (Румыния). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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