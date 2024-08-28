Бадоса прокомментировала победу во втором круге US Open над Таунсенд

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса дала комментарий по поводу победы в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024 с Тейлор Таунсенд.

«Она очень сложный соперник. Очень хитрая, очень агрессивная, с отличной подачей. Знаю, что она провела много матчей и очень уверена в себе. Я знала, что это будет битва. Рада, что хорошо принимала и хорошо подавала. В ответственные моменты я пошла на это. Счастлива, что всё прошло так, как я хотела», — сказала Бадоса в интервью на корте.

В третьем круге Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Елена-Габриэла Русе (Румыния). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.