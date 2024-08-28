Бадоса прокомментировала победу во втором круге US Open над Таунсенд

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса дала комментарий по поводу победы в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024 с Тейлор Таунсенд.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
«Она очень сложный соперник. Очень хитрая, очень агрессивная, с отличной подачей. Знаю, что она провела много матчей и очень уверена в себе. Я знала, что это будет битва. Рада, что хорошо принимала и хорошо подавала. В ответственные моменты я пошла на это. Счастлива, что всё прошло так, как я хотела», — сказала Бадоса в интервью на корте.
В третьем круге Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Елена-Габриэла Русе (Румыния). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
- 28 августа 2024
-
20:48
-
20:38
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:11
-
19:58
-
19:52
-
19:51
-
19:34
-
19:19
-
19:12
-
18:41
-
18:30
-
18:28
-
18:23
-
18:18
-
17:50
-
17:43
-
17:33
-
17:30
-
17:00
-
16:37
-
16:30
-
16:19
-
16:05
-
15:50
-
15:35
-
14:48
-
14:40
-
14:30
-
14:11
-
13:30
-
13:28