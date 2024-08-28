«Мы с нетерпением ждем этого». Бадоса — об игре в миксте с Циципасом

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса подтвердила, что будет играть в миксте на US Open-2024 вместе со Стефаносом Циципасом (Греция).

«Я подтверждаю это. Надеюсь, мы сыграем завтра. Мы с нетерпением ждем этого. Очень приятно играть на одном корте. Мы проводим время не только вне корта, но и на нем. На турнире «Большого шлема» это действительно особенно. Это как исполнение мечты. Я очень рада за него. Он переживает трудные моменты. Но он чемпион и всегда будет чемпионом», — сказала Бадоса в интервью на корте.

Сегодня, 28 августа, Бадоса вышла в третий круг US Open — 2024. В матче второго круга испанка обыграла американку Тэйлор Таунсенд (48-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 7:5. Во второй партии Бадоса отыгралась со счёта 3:5.